В Пермском крае отремонтировали мост через реку Тулву

Этот мост расположен на трассе Елпачиха — Зайцево — Брюзли. Всего он связывает более 10 населенных пунктов Бардымского и Осинского округов. Ежедневно по нему ходят пешеходы, курсирует грузовой и легковой транспорт, в том числе школьные автобусы с детьми. Кроме того, через переправу можно добраться к больницам, МФЦ и другим социальным объектам.