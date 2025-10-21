В Пермском крае отремонтировали мост через реку Тулву

Капитальный ремонт моста через реку Тулву завершили в Бардымском округе Пермского края в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
В ходе работ там обновили опоры, пролетное строение и мостовое полотно. Также там восстановили подпорные стенки, обустроили тротуары и съезды, смонтировали перильное и барьерное ограждения и разместили дорожные знаки. Еще специалисты сделали современную водоотводную систему и организовали двухполосное движение.
Этот мост расположен на трассе Елпачиха — Зайцево — Брюзли. Всего он связывает более 10 населенных пунктов Бардымского и Осинского округов. Ежедневно по нему ходят пешеходы, курсирует грузовой и легковой транспорт, в том числе школьные автобусы с детьми. Кроме того, через переправу можно добраться к больницам, МФЦ и другим социальным объектам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.