Названы самолеты, которые могут сопровождать борт Путина в Венгрию

Перелет Владимира Путина в Венгрию может проходить с авиационным прикрытием. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал генерал-майор Владимир Попов. По его словам, для сопровождения президента могут быть задействованы истребители Су-30СМ и сверхзвуковые бомбардировщики.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Могут на сопровождение пойти Су-30СМ, Су-35, то есть истребители, которые будут сопровождать литерный борт на удалении, а может, и непосредственно в контакте, крыло в крыло, как говорится», — предположил эксперт. Попов, в частности, напомнил о мерах безопасности, которые были предприняты в 2023 году при полете Путина в ОАЭ через Иран.

Военный летчик уточнил, что в качестве сопровождения на этот раз могут быть задействованы бомбардировщики Ту-22М3М. По его мнению, это соответствует нормам международного права и несет важное символическое значение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, опроверг возможность совместного перелета Путина и Трампа в Будапешт, назвав такие предположения фантастической версией.

