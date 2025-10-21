Названы самолеты, которые могут сопровождать борт Путина в Венгрию

«Могут на сопровождение пойти Су-30СМ, Су-35, то есть истребители, которые будут сопровождать литерный борт на удалении, а может, и непосредственно в контакте, крыло в крыло, как говорится», — предположил эксперт. Попов, в частности, напомнил о мерах безопасности, которые были предприняты в 2023 году при полете Путина в ОАЭ через Иран.
Военный летчик уточнил, что в качестве сопровождения на этот раз могут быть задействованы бомбардировщики Ту-22М3М. По его мнению, это соответствует нормам международного права и несет важное символическое значение.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, опроверг возможность совместного перелета Путина и Трампа в Будапешт, назвав такие предположения фантастической версией.