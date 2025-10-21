Казань и Абу-Даби свяжут новые рейсы

С 4 декабря из Казани запустят новые рейсы в столицу ОАЭ. На маршруте задействуют воздушные суда Airbus A320.
Регулярные перелеты будет выполнять национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways. Из столицы Татарстана самолеты будут вылетать 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Полет продлится 4 часа 25 минут, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Ранее сообщалось, что вьетнамская лоукост-авиакомпания VietJet Air запустила прямые чартерные рейсы из Казани в Камрань.