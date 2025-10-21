Аукцион на благоустройство парка Победы в Омске признали несостоявшимся

Согласно условиям торгов, подрядчик должен был до 1 декабря 2025 года обустроить в парке автомобильный проезд, проложить тротуар и смонтировать наружное освещение. В техническом задании четко прописаны требования к материалам — в том числе к граниту для мощения и характеристикам фонарей. Кроме того, победитель обязан был привлечь субподрядчиков: не менее 40% стоимости контракта должно было быть передано малым предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям.