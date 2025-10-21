Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аукцион на благоустройство парка Победы в Омске признали несостоявшимся

На торги не было подано ни одной заявки.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омска объявила несостоявшимся аукцион на выполнение работ по благоустройству парка имени 30-летия Победы в Кировском округе. Несмотря на объявленную стартовую стоимость контракта в 22,384 миллиона рублей, ни одна компания — ни местная, ни из других регионов — не подала заявку на участие.

Согласно условиям торгов, подрядчик должен был до 1 декабря 2025 года обустроить в парке автомобильный проезд, проложить тротуар и смонтировать наружное освещение. В техническом задании четко прописаны требования к материалам — в том числе к граниту для мощения и характеристикам фонарей. Кроме того, победитель обязан был привлечь субподрядчиков: не менее 40% стоимости контракта должно было быть передано малым предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Несмотря на умеренный объем работ и четкое ТЗ, интерес со стороны бизнеса оказался нулевым. В мэрии заявили, что в ближайшее время будут объявлены повторные торги.

Напомним, предыдущий этап благоустройства парка, выполненный омским ООО «СтройТраст», обошелся городскому бюджету в 250 миллионов рублей. Эта же компания реализовала ряд крупных инфраструктурных проектов в Омске — от капитального ремонта Ленинградского моста до строительства транспортной развязки у парка Победы. Сейчас «СтройТраст» занят ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Ранее мы писали, что в Омской области пересчитали плату за коммунальные услуги участникам СВО.