Аукцион на благоустройство парка Победы в Омске признали несостоявшимся

Администрация Омска объявила несостоявшимся аукцион на выполнение работ по благоустройству парка имени 30-летия Победы в Кировском округе. Несмотря на объявленную стартовую стоимость контракта в 22,384 миллиона рублей, ни одна компания — ни местная, ни из других регионов — не подала заявку на участие.
Согласно условиям торгов, подрядчик должен был до 1 декабря 2025 года обустроить в парке автомобильный проезд, проложить тротуар и смонтировать наружное освещение. В техническом задании четко прописаны требования к материалам — в том числе к граниту для мощения и характеристикам фонарей. Кроме того, победитель обязан был привлечь субподрядчиков: не менее 40% стоимости контракта должно было быть передано малым предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям.
Несмотря на умеренный объем работ и четкое ТЗ, интерес со стороны бизнеса оказался нулевым. В мэрии заявили, что в ближайшее время будут объявлены повторные торги.
Напомним, предыдущий этап благоустройства парка, выполненный омским ООО «СтройТраст», обошелся городскому бюджету в 250 миллионов рублей. Эта же компания реализовала ряд крупных инфраструктурных проектов в Омске — от капитального ремонта Ленинградского моста до строительства транспортной развязки у парка Победы. Сейчас «СтройТраст» занят ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ.
Ранее мы писали, что в Омской области пересчитали плату за коммунальные услуги участникам СВО.