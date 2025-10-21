В Уфе заработает центр «Приют человека»

Новое соцучреждение создается в рамках проекта #УфаДобрая на средства спонсоров.
Мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил, что приют был возведен в короткие сроки и откроет свои двери к 10 ноября.
В центре люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить юридическую, психологическую, медицинскую помощь, остаться на ночлег и получить питание.
«Конечно, хочется, чтобы такие места всегда пустовали, но жизнь бывает непредсказуемой. И наша задача — обеспечить базовые условия для тех, кто оказался в беде. Уверен, что “Приют человека” станет символом общей доброты и милосердия», — написал после осмотра объекта Ратмир Мавлиев.
