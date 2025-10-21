Ричмонд
Запланированные на 22 и 24 октября речные рейсы Ростов — Семикаракорск отменили

В течение двух дней пассажиры не смогут отправиться в Семикаракорск на судах «Валдай 45Р».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменили речные рейсы на судах «Валдай 45Р», запланированные на 22 и 24 октября. Об этом говорится в телеграм-канале СПК «Дон».

Речь идет о водном маршруте Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Ростов-на-Дону. Временные ограничения будут связаны с установкой понтона в Семикаракорске.

Напомним, на сегодняшний день на двух пассажирских судах «Валдай 45Р» можно отправиться из Ростова-на-Дону в Азов, Семикаракорск и станицу Багаевскую. Также в регион поставили «Метеор 120Р», который собрали в нижегородском АО «ЦКБ по СПК имени Алексеева». Накануне новый водный транспорт совершил первый рейс в станицу Романовскую.

