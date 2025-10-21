В селе Пашково в ЕАО открыли отремонтированную школу № 5

Школу № 5 села Пашково в Еврейской автономной области открыли после капитального ремонта, который провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Облученского муниципального района.
Специалисты заменили кровлю здания, улучшили системы водоотведения, отопления, водо- и электроснабжения. Также они привели в порядок внутренние помещения и установили там новую мебель и современное оборудование.
«Искренне рада за всех ребят, которые смогут учиться в качественно иных условиях. Уверена, что они будут относиться к своей школе бережно и с любовью. А мы продолжим преображать и другие учебные заведения по всей области», — написала в своем Telegram-канале губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.