В селе Пашково в ЕАО открыли отремонтированную школу № 5

«Искренне рада за всех ребят, которые смогут учиться в качественно иных условиях. Уверена, что они будут относиться к своей школе бережно и с любовью. А мы продолжим преображать и другие учебные заведения по всей области», — написала в своем Telegram-канале губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.