В Москве еще по двум маршрутам запустили электробусы

В будние дни по этим маршрутам будут курсировать 12 электробусов нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее за счет перепланированных салонов, обустроенных мест для ручной клади, слотов для зарядки гаджетов, медиаэкранов, систем климат-контроля и других нововведений. Кроме того, для безопасности пассажиров на дверях появились индикаторы открытия и закрытия. Отмечается, что за 2025−2027 годы в городе появятся 1,1 тыс. таких современных автобусов.