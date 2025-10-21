Ричмонд
В Москве еще по двум маршрутам запустили электробусы

Они стали еще комфортнее за счет перепланированных салонов, слотов для зарядки гаджетов и систем климат-контроля.

Электробусы начали ходить по маршрутам № 67 от Большой Юшуньской улицы до улицы Довженко и № 922 от Большой Юшуньской до остановки «Красный Маяк» в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление пассажирского транспорта входит в число целей и задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В будние дни по этим маршрутам будут курсировать 12 электробусов нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее за счет перепланированных салонов, обустроенных мест для ручной клади, слотов для зарядки гаджетов, медиаэкранов, систем климат-контроля и других нововведений. Кроме того, для безопасности пассажиров на дверях появились индикаторы открытия и закрытия. Отмечается, что за 2025−2027 годы в городе появятся 1,1 тыс. таких современных автобусов.

«Москва лидирует в Европе по количеству и развитию электротранспорта. С начала года мы запустили 58 экологичных маршрутов, а всего в столице работает уже более 2,6 тысячи электробусов. Продолжаем развивать сеть электротранспорта и улучшать экологию в столице, как поручил Сергей Собянин», — подчеркнул Ликсутов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

