Снова повышение! Как изменится цена проезда в Челябинске с 1 ноября 2025?

С 1 ноября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска. Повышение коснется как поездок внутри городской черты, так и между населёнными пунктами Челябинской агломерации.
Безлимит из 40 поездок.
Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, стоимость поездки по проездным вырастет на 10%, а по всем билетным решениям — в среднем на 15,8%.
Так по транспортной карте цена проезда повысится на 6 рублей и составит 40 рублей, а месячный проездной билет обойдётся в 1 тысячу 600 рублей. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 44 и 50 рублей. Что же касается льготного проезда, то он тоже будет проиндексирован и увеличится на 3 рубля — с 17 до 20 рублей.
Цена проезда между населёнными пунктами изменится следующим образом: по транспортной или банковской карты вырастет с 45 до 50 рублей; по транспортной карте при пересадке или за наличные — с 48 до 55 рублей.
Появится и несколько новществ. Во первых, безлимитный проездной на 30 дней можно будет записать на банковскую карту, так что не нужно будет искать точки продажи транспортных карт.
Кроме того, как пояснили транспортники, месячный безлимит теперь рассчитывается из 40 поездок, что ближе к реальному использованию большинством горожан и делает проездной более достижимым по цене. Во вторых, в Челябинске и Копейске появится суточный безлимитный проездной за 150 рублей. Это станет хорошим решением для гостей города и эпизодических поездок, так как такой проездной получается выгоднее четырёх поездок по транспортной или банковской карте.
Почему подорожало?
Повышение стоимости проезда называют вынужденной мерой, необходимой для того, чтобы общественный транспорт в агломерации работал стабильно. Нужно проиндексировать зарплату водителям и продолжать восполнять дефицит кадров, так как водителей по-прежнему не хватает. Требуется также своевременно обслуживать транспорт, проводить текущий ремонт и диагностику, обеспечить комфортный уровень поездок и соблюдать расписание, а также направлять средства на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.
Автобусный парк в городе за последнее время активно обновляется, но новая техника требует и немалых расходов. Напомним, что в Челябинске и Копейске за годы транспортной реформы появилось 603 автобуса, 201 трамвайный вагон и 148 троллейбусов. До конца года ожидается покупка пяти трёхсекционных трамваев, 20 троллейбусов и 96 автобусов. В результате сейчас в Челябинской агломерации практически самый новый электротранспорт в стране, а автобусная техника обновлена уже более чем на 60%.
Обновился не только парк машин. В городе отремонтировали больше 42 километров трамвайных путей по современным технологиям с термитной сваркой стыков, проводят автоматизацию трамвайных стрелок, переустройство разворотных колец и переоборудование диспетчерских пунктов. Появилось новое троллейбусное депо на 50 троллейбусов и модернизировано существующее на 150 машин.
Удалось обновить больше 430 остановок общественного транспорта и 18 конечных отстойно-разворотных пунктов. В министерстве подчёркивают, что даже после индексации цены по транспортной карте сопоставимы или ниже, чем в городах со схожей численностью и нагрузкой. Например, в Краснодаре это 50 рублей, в Красноярске — 48 рублей, Казани — 43 рубля при том, что проездные здесь намного дороже — более 2,5 тысяч рублей. Самый дорогой проезд за наличный расчёт на сегодняшний день в Перми — 57 рублей и в Краснодаре — 55 рублей.