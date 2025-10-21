Снова повышение! Как изменится цена проезда в Челябинске с 1 ноября 2025?

Удалось обновить больше 430 остановок общественного транспорта и 18 конечных отстойно-разворотных пунктов. В министерстве подчёркивают, что даже после индексации цены по транспортной карте сопоставимы или ниже, чем в городах со схожей численностью и нагрузкой. Например, в Краснодаре это 50 рублей, в Красноярске — 48 рублей, Казани — 43 рубля при том, что проездные здесь намного дороже — более 2,5 тысяч рублей. Самый дорогой проезд за наличный расчёт на сегодняшний день в Перми — 57 рублей и в Краснодаре — 55 рублей.