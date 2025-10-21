На новом «Уроке цифры» расскажут о технологиях видеоплатформы

Новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» пройдет с 27 октября по 16 ноября. Занятия проведут в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в АНО «Цифровая экономика».
На «Уроке цифры» школьники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео. Они познакомятся с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, а также научатся делать контент привлекательным и удобным для пользователей.
Присоединиться к занятиям смогут школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта урокцифры.рф/video в каталоге необходимо будет выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1−4, 5−9, 10−11 классы. После ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам и интерактивным тренажерам. Приступить к уроку можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.
«Новый “Урок цифры” — это отличная возможность для школьников познакомиться с устройством видеоплатформ, узнать, как работают знакомые им цифровые сервисы. Благодаря проекту “Урок цифры”, который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России, дети знакомятся с современными технологиями, развивают цифровые компетенции, необходимые им для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Государство создает все необходимые условия, чтобы подобные образовательные проекты охватывали как можно больше ребят по всей стране, чтобы подрастающее поколение имело доступ к самым актуальным знаниям», — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.