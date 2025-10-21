На новом «Уроке цифры» расскажут о технологиях видеоплатформы

Присоединиться к занятиям смогут школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта урокцифры.рф/video в каталоге необходимо будет выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1−4, 5−9, 10−11 классы. После ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам и интерактивным тренажерам. Приступить к уроку можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.