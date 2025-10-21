Правительство Иркутской области объяснило причины дефицита бензина. В областном центре с 21 октября начал действовать лимит на народную марку топлива АИ-92. Теперь на одну машину можно залить не больше 20 литров за раз.
— Активно работаем с федеральным центром и РЖД над возможность увеличение поставок в Приангарье, — прокомментировал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
Также власти готовят предложения о увеличении объемов отгрузки топлива на региональные АЗС. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, социальные и экстренные службы обеспечены топливом и работают штатно.
По мнению специалистов, дефицит топлива вызван несоответствием производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов потребностям рынка в бензинах АИ-92 и АИ-95. К этому добавляется рост оптовых цен на топливо.