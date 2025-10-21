Экологический марафон «ЧистоЛес» прошел в югорской Нягани

Жители Нягани в Югре приняли участие в экомарафоне «ЧистоЛес», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
Марафон «ЧистоЛес» объединил 225 участников. Они провели 3 больших субботника, во время которых собрали более 3 тонн мусора. На переработку в итоге отправили 682 консервные банки, 118 кг пластика и тонну макулатуры.
Помимо этого, горожане создали своими руками 20 экобрелков. Изделия выполнены из переработанного пластика. Также жители Нягани дали вторую жизнь 20 вещам с помощью кастомизации и смастерили 16 скворечников. Посты участников марафона в социальных сетях набрали более 100 тысяч просмотров.
Финальным этапом «ЧистоЛеса» стал экоквиз в Доме культуры «Западный». Во время викторины у участников проверяли эрудицию. После квиза были определены призеры и победители марафона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.