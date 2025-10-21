Ричмонд
«Станет символом нашей общей доброты и милосердия»: в Уфе появится «Приют человека»

10 ноября в Уфе откроют приют для оказавшихся в беде.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе уже через пару недель, 10 ноября, начнет работу социальный центр «Приют человека», где люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, смогут получить комплексную помощь. Об этом рассказал мэр Ратмир Мавлиев.

Глава города отметил, что ему хотелось бы, чтобы такие объекты всегда пустовали, однако жизнь бывает непредсказуемой, и задача властей — обеспечить приличные базовые условия тем, кто оказался в беде.

В центре, по словам Мавлиева, будут предоставлять юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Также здесь будут предоставлять ночлег и питание.

Мэр в своей публикации в соцсетях поблагодарил более 10 компаний-спонсоров, оказавших поддержку проекту. Мэр выразил уверенность, что «Приют человека» станет символом доброты и милосердия уфимцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.