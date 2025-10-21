«Станет символом нашей общей доброты и милосердия»: в Уфе появится «Приют человека»

В Уфе уже через пару недель, 10 ноября, начнет работу социальный центр «Приют человека», где люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, смогут получить комплексную помощь. Об этом рассказал мэр Ратмир Мавлиев.
Глава города отметил, что ему хотелось бы, чтобы такие объекты всегда пустовали, однако жизнь бывает непредсказуемой, и задача властей — обеспечить приличные базовые условия тем, кто оказался в беде.
В центре, по словам Мавлиева, будут предоставлять юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Также здесь будут предоставлять ночлег и питание.
Мэр в своей публикации в соцсетях поблагодарил более 10 компаний-спонсоров, оказавших поддержку проекту. Мэр выразил уверенность, что «Приют человека» станет символом доброты и милосердия уфимцев.
