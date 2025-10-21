В Новосибирске открытие парка «Каменка» перенесли на 2027 год

Напомним, ландшафтный парк «Каменка» в Новосибирске начали строить в апреле 2022 года. Первоначально открыть его планировали в октябре 2023 года, потом же сроки перенеслись на август 2024. Причиной такого переноса сроков стал недобросовестный подрядчик, который не в полном объеме выполнял свои обязательства.