В Новосибирске открытие парка «Каменка» перенесли на 2027 год

Изначально его хотели открыть еще в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске открытие затапливаемого парка «Каменка» перенесли на 2027 год. Об этом сообщили в управлении благоустройства министерства ЖКХ и энергетики области.

Напомним, ландшафтный парк «Каменка» в Новосибирске начали строить в апреле 2022 года. Первоначально открыть его планировали в октябре 2023 года, потом же сроки перенеслись на август 2024. Причиной такого переноса сроков стал недобросовестный подрядчик, который не в полном объеме выполнял свои обязательства.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что благоустройство парка «Каменка» в Новосибирске приостановили. Оно будет возобновлено, когда найдут нового подрядчика.