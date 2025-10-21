Стало известно, когда в Уфе достроят улицу Мечтателей

В настоящее время идет работа по устройству наружного освещения, планировке откосов, устройству площадки под остановку общественного транспорта справа и слева. Открытие движения на новом участке дорожной сети планируется до конца текущего года.
Улица Мечтателей примыкает к улице Дагестанской, а с другой стороны переходит в строящуюся улицу Генерала Кусимова. Этот новый транспортный коридор обеспечит удобный подъезд к районам идущего в Деме массового жилого строительства.
Длина четырехполосного участка улицы Мечтателей с тротуаром и велосипедной дорожкой составит 780 метров. Расчетная скорость движения установлена 70 км/ч. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно, пятилетнюю — на нижний и четырехлетнюю — на верхний слой покрытия.
Ранее сообщалось, какие дороги построили в Башкирии в 2024 году.