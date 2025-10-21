В Иркутской области провели фестиваль ГТО для педагогов

Площадкой для фестиваля стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Сибирь». В марафоне приняли участие восемь команд по шесть человек. Они соревновались в испытаниях комплекса ГТО, в частности, делали наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, отжимались от пола, подтягивались на низкой перекладине, поднимали туловище из положения лежа на спине.