В Иркутской области провели фестиваль ГТО для педагогов

Фестиваль «Осенний марафон ГТО» для педагогических работников прошел в городе Зима в Иркутской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Площадкой для фестиваля стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Сибирь». В марафоне приняли участие восемь команд по шесть человек. Они соревновались в испытаниях комплекса ГТО, в частности, делали наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, отжимались от пола, подтягивались на низкой перекладине, поднимали туловище из положения лежа на спине.
Фестиваль ГТО завершился торжественным награждением участников. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.