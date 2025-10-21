В Челябинске зальют более сотни хоккейных кортов

В Челябинске в этом году зальют 104 хоккейных корта. Работы начнутся 1 декабря, сообщила пресс-служба городской думы.
В представительном органе состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике. На нем было сказано, что для обслуживания кортов будет привлечено порядка 80 рабочих.
Для жителей, которые любят кататься на коньках без клюшек, зальют лед на стадионах имени Д. В. Колющенко, «Инга», «Торпедо», «Сигнал». Для лыжников обещают оборудовать девять трасс в шести районах Челябинска.