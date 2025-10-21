Ричмонд
Водовод за 2,3 млрд рублей возводят в Чертковском районе Ростовской области

Ход строительства водовода в Чертковском районе проверила донской министр ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Чертковском районе Ростовской области к этому моменту проложили четыре километра нового водовода. Параллельно ведется подготовка площадки для рабочего городка. Строительство проинспектировала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Известно, что муниципальный контракт заключили в конце июля 2025 года. Стоимость проекта превышает 2,3 млрд рублей. Основная часть финансирования — средства федерального бюджета. Работы должны завершить в четвертом квартале 2027 года.

Протяженность нового водовода и разводящих сетей составит более 44 километров. В рамках проекта планируют строительство четырех водозаборных скважин (три рабочие и одну резервную), две насосные станции и два резервуара для чистой воды общей емкостью 1400 кубометров.

— Это важная часть регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Реализация объекта позволит улучшить качество жизни людей. Все работы ведутся по графику, — подчеркнула Антонина Пшеничная.

Предполагается, что новый водовод обеспечит качественной питьевой водой более 9,6 тысячи жителей поселка Чертково. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

