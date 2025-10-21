В Омске пополнился список аварийных домов, межведомственная комиссия признала их непригодными для проживания.
Постановление опубликовано на сайте мэрии, решение комиссия приняла 26 сентября. Эксперты признали аварийными два жилых дома и одну квартиру — № 22 в доме № 156 по улице Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе.
Также непригодными для проживания признаны дома по улице 3-й Красной Звезды, 68 в Ленинском округе и 2-му Семиреченскому переулку, 6 в Кировском округе.
Жильцы должны быть расселены, а здания снесены. Конкретные сроки в постановлении не указаны.