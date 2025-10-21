Ричмонд
В Омске два дома 1950-х годов постройки признаны аварийными

Также непригодной для проживания признана квартира в доме на улице Богдана Хмельницкого.

Источник: Комсомольская правда

Два жилых дома и одна квартира в Омске официально признаны непригодными для проживания. Соответствующее постановление межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда было опубликовано на сайте мэрии и датировано 26 сентября.

Аварийными признаны следующие объекты:

-дом № 68 по улице 3-й Красной Звезды в Ленинском округе;

-дом № 6 по 2-му Семиреченскому переулку в Кировском округе;

-квартира № 22 в доме № 156 на улице Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе.

Все три объекта были построены в 1950-х годах. Эксперты комиссии установили, что их физический износ и техническое состояние не отвечают требованиям безопасности и не подлежат восстановлению.

Как отметили в мэрии, вопрос о сроках и порядке расселения будет решаться в ближайшее время совместно с профильными ведомствами администрации Омска. Ранее мы писали, что аукцион на благоустройство парка Победы в Омске признали несостоявшимся.