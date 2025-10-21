В Омске два дома 1950-х годов постройки признаны аварийными

Два жилых дома и одна квартира в Омске официально признаны непригодными для проживания. Соответствующее постановление межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда было опубликовано на сайте мэрии и датировано 26 сентября.
Аварийными признаны следующие объекты:
-дом № 68 по улице 3-й Красной Звезды в Ленинском округе;
-дом № 6 по 2-му Семиреченскому переулку в Кировском округе;
-квартира № 22 в доме № 156 на улице Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе.
Все три объекта были построены в 1950-х годах. Эксперты комиссии установили, что их физический износ и техническое состояние не отвечают требованиям безопасности и не подлежат восстановлению.
Как отметили в мэрии, вопрос о сроках и порядке расселения будет решаться в ближайшее время совместно с профильными ведомствами администрации Омска. Ранее мы писали, что аукцион на благоустройство парка Победы в Омске признали несостоявшимся.