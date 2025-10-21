Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесные хозяйства Омской области поступят 3 новые беспилотные авиасистемы

Их будут использовать для обследования лесных пожаров и оперативного реагирования.

Три новые беспилотные авиасистемы (БАС) OMEGA получат лесхозы Омской области до конца 2025 года, сообщил первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства региона Евгений Старокожев на пресс-конференции в областном «Доме журналистов». Технику приобретут в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Отмечается, что в этом году в области также приобрели 14 квадрокоптеров модели «Геоскан 801». Для работы с ними специалисты лесных хозяйств прошли обучение Омском госуниверситете имени Достоевского.

«БАС нужны для обследования лесных пожаров, термоточек, оперативного реагирования и маневрирования на тушении пожара, для того, чтобы видеть, в каком направлении движется огонь, куда оперативно направить силы и средства, чтобы локализовать пожар. Будем активно применять их уже в следующем году», — подчеркнул Старокожев.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.