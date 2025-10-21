В лесные хозяйства Омской области поступят 3 новые беспилотные авиасистемы

«БАС нужны для обследования лесных пожаров, термоточек, оперативного реагирования и маневрирования на тушении пожара, для того, чтобы видеть, в каком направлении движется огонь, куда оперативно направить силы и средства, чтобы локализовать пожар. Будем активно применять их уже в следующем году», — подчеркнул Старокожев.