В лесные хозяйства Омской области поступят 3 новые беспилотные авиасистемы

Три новые беспилотные авиасистемы (БАС) OMEGA получат лесхозы Омской области до конца 2025 года, сообщил первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства региона Евгений Старокожев на пресс-конференции в областном «Доме журналистов». Технику приобретут в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Отмечается, что в этом году в области также приобрели 14 квадрокоптеров модели «Геоскан 801». Для работы с ними специалисты лесных хозяйств прошли обучение Омском госуниверситете имени Достоевского.
«БАС нужны для обследования лесных пожаров, термоточек, оперативного реагирования и маневрирования на тушении пожара, для того, чтобы видеть, в каком направлении движется огонь, куда оперативно направить силы и средства, чтобы локализовать пожар. Будем активно применять их уже в следующем году», — подчеркнул Старокожев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.