В 2026 году финансирование сферы культуры в Приангарье увеличат в пять раз

Объем финансирования сферы культуры Иркутской области по нацпроекту «Семья» в 2026 году увеличится в пять раз, сообщили в министерстве культуры региона.
В целом из федерального и областного бюджетов будет выделено 817 млн рублей. Часть этих средств будет направлена на строительство детской школы искусств на 650 мест в городе Свирске.
«Впервые будут созданы пять детских культурно-просветительских центров в Иркутске, Нижнеилимском и Эхирит-Булагатском районах, модернизируют библиотеку и четыре дома культуры в областном центре, поселке Мишелевка, селах Оёк и Хомутово. Они стали победителями всероссийского конкурса по выявлению лучших практик работы», — отметила министр культуры Приангарья Олеся Полунина.
Также в 2026 году в регионе запланирован ремонт в 11 учреждениях культуры. Среди них — детские школы искусств в Байкальске, Шелехове, Усть-Илимске, Дом культуры «Юбилейный» в Байкальске, Иркутский областной музыкальный театр, два музея в Братске и Шелехове. Помимо этого, будут созданы семь модельных библиотек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.