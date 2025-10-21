В 2026 году финансирование сферы культуры в Приангарье увеличат в пять раз

Также в 2026 году в регионе запланирован ремонт в 11 учреждениях культуры. Среди них — детские школы искусств в Байкальске, Шелехове, Усть-Илимске, Дом культуры «Юбилейный» в Байкальске, Иркутский областной музыкальный театр, два музея в Братске и Шелехове. Помимо этого, будут созданы семь модельных библиотек.