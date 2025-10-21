НИИ гриппа рассчитывает выйти на клинические испытания универсальной вакцины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в ближайшее время планирует выйти на клинические исследования универсальной вакцины против гриппа, которая бы защищала от всех штаммов на несколько лет. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по научной работе института Дарья Даниленко.
«В нашем учреждении есть успехи, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем завершить цикл клинических исследований и показать эффективность такого препарата. И в обозримой перспективе вывести подобный препарат на рынок. Надо сказать, что и у других коллег как в России, так и за рубежом есть наработки, и есть сайты, которые позволяют мониторить такой прогресс, где показано на какой стадии препарат находится, и нам безусловно приятно, что Российская Федерация также занимает лидирующие позиции в этих разработках», — сказала она.
По словам специалиста, на сегодняшний день в мире нет ни одной зарегистрированной универсальной вакцины от гриппа, хотя Всемирная организация здравоохранения ставила амбициозные цели — вывести на рынок подобный препарат уже в 2027 году.
«Само понятие универсальной вакцины стало трактоваться шире, если раньше мы размышляли об этом как о мечте, когда мы б прививались один раз или несколько раз в жизни, и это бы защищало нас от всех вариантов гриппа. То сегодня мы немного снизили требования и идем пошагово к этой цели, пытаясь сделать вакцину широкого спектра действия, которая была бы активна против многих или всех вирусов гриппа А и В, но при этом защищала бы на обозримый период — три-пять лет», — сказала Даниленко.