В Беларуси льгота для владельцев собак изменится в 2026 году

В том случае, если ставка налога одинаковая, то льготу можно будет получить на любую из собак, однако лишь на одну. На льготы по налогу на собаку могут рассчитывать пенсионеры и лица пенсионного возраста, инвалиды III группы, родители, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, многодетные семьи, жильцы одноквартирных или блокированных жилых домов.