Сотрудникам Курчатовского института вручены государственные награды

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Юлия Дьякова, группа сотрудников НИЦ получили государственные награды. Торжественная церемония награждения прошла в НИЦ на открытии III международного форума природоподобных технологий, награды вручил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает корреспондент ТАСС.
Директору НИЦ Дьяковой вручена медаль «За заслуги в освоении атомной энергии», заместителю директора НИЦ Екатерине Яцишиной — орден Дружбы. Помощнику президента НИЦ Николаю Тюрину вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Вице-президенту НИЦ Олегу Нарайкину присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ» и вручен соответствующий знак.
Фурсенко поблагодарил награжденных и пожелал успеха форуму. «Весь мир находится на переломе. Новые идеи, новые технологии, новое образование. Я думаю, что-то, что делается здесь, в Курчатовском институте, — очень важный элемент, который действительно позволяет такие изменения немножко ускорить. Мы все консерваторы, но иногда надо преодолеть себя и начать делать что-то новое», — подчеркнул он.