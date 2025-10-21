Сотрудникам Курчатовского института вручены государственные награды

Фурсенко поблагодарил награжденных и пожелал успеха форуму. «Весь мир находится на переломе. Новые идеи, новые технологии, новое образование. Я думаю, что-то, что делается здесь, в Курчатовском институте, — очень важный элемент, который действительно позволяет такие изменения немножко ускорить. Мы все консерваторы, но иногда надо преодолеть себя и начать делать что-то новое», — подчеркнул он.