Свердловские города начали отказываться от турналога

Город Асбест в Свердловской области отказался от туристического налога. Об этом рассказал и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.
«Решили вернуться в ноябре с ревизией турналога в других муниципалитетах. Мы отработали с муниципалитетами эту тему. Задача — понять, что здесь налог с туристов остается в каком-то виде, а здесь его оставлять или вводить неэффективно», — рассказал Ионин.
Он уточнил, что сегодня на встрече с губернатором Денисом Паслером обсуждалась тема туристического налога в регионе.
«Есть муниципалитеты, которые получили 29 тыс. рублей. Асбест заработал на туристах 370 тыс. рублей и отказался от этой практики. Важно донести позицию, что не надо торопиться», — отметил госслужащий.
Он добавил, что власти намерены привлечь Уральскую ассоциацию туризма к обсуждению темы турналога.
Напомним, туристический налог заработал в регионе с начала 2025 года. Плату с туристов с взимают в Екатеринбурге, в Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Сысерти, Асбесте, а также в Верхотурском, Новоуральском, Шалинском, Невьянском, Асбестовском и Сосьвинском муниципальных округах.