Родители в Молдове уже могут планировать отпуск: Министерство образования утвердило график выпускных экзаменов

Утверждено расписание национальных экзаменов 2025—2026.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования утвердило график проведения тестирования и выпускных экзаменов на 2025−2026 учебный год.

В 4-х классах экзамены будут проходить в мае: устно — по румынскому языку и литературе для алолингвов — 12 мая, математика — 14 мая, экзамен по языку обучения — 19 мая, родной язык и литература (украинский, болгарский и гагаузский) — 21 мая.

Выпускники 9-х классов будут сдавать экзамены в июне. История румын и всеобщая история — 4 июня, математика — 8 июня, экзамен по языку обучения — 11 июня, румынский язык и литература для алолингвов — 15 июня.