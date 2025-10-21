Родители в Молдове уже могут планировать отпуск: Министерство образования утвердило график выпускных экзаменов

Министерство образования утвердило график проведения тестирования и выпускных экзаменов на 2025−2026 учебный год.
В 4-х классах экзамены будут проходить в мае: устно — по румынскому языку и литературе для алолингвов — 12 мая, математика — 14 мая, экзамен по языку обучения — 19 мая, родной язык и литература (украинский, болгарский и гагаузский) — 21 мая.
Выпускники 9-х классов будут сдавать экзамены в июне. История румын и всеобщая история — 4 июня, математика — 8 июня, экзамен по языку обучения — 11 июня, румынский язык и литература для алолингвов — 15 июня.