Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кувандыке прошел турнир Оренбуржья по настольному теннису среди ветеранов

Самому молодому участнику было 35 лет, а самый возрастной — старше 70 лет.

Открытое первенство Оренбургской области по настольному теннису среди ветеранов состоялось 17−19 октября в городе Кувандыке. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Кувандыкского городского округа.

Площадкой для соревнований стал спортивный зал «Белые молнии». В турнире приняли участие команды из разных городов и регионов России, а также из Казахстана. Самому молодому участнику турнира 35 лет, а самый возрастной — старше 70 лет.

По результатам игр в общекомандном зачете первое место заняла команда Оренбурга. Второе место завоевали участники из Орска, а третье — команда Кувандыка.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.