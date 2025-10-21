В Кувандыке прошел турнир Оренбуржья по настольному теннису среди ветеранов

Открытое первенство Оренбургской области по настольному теннису среди ветеранов состоялось 17−19 октября в городе Кувандыке. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Кувандыкского городского округа.
Площадкой для соревнований стал спортивный зал «Белые молнии». В турнире приняли участие команды из разных городов и регионов России, а также из Казахстана. Самому молодому участнику турнира 35 лет, а самый возрастной — старше 70 лет.
По результатам игр в общекомандном зачете первое место заняла команда Оренбурга. Второе место завоевали участники из Орска, а третье — команда Кувандыка.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.