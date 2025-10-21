Ричмонд
В школах Новосибирской области снизился кадровый дефицит

В учрeждeниях работают около 26 тысяч педагогов.

Около 26 тысяч педагогов работают в школах Новосибирской области, доля доступных вакансий — менее 4%. Этому частично способствует реализация нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства региона.

«Реализация такого значимого нацпроекта охватывает практически все сферы деятельности детей и молодежи, решает образовательные, воспитательные и инфраструктурные задачи. Молодое поколение вовлекается в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, профессиональное развитие, воспитание духовно-нравственных ценностей, добровольческую и волонтерскую деятельность. Оказывается поддержка молодых специалистов при трудоустройстве, а также их сопровождение на стадии обучения, реализуются инфраструктурные проекты в части капремонта образовательных учреждений и оснащения учебных кабинетов», — подчеркнула заместитель главы региона Валентина Дудникова.

В частности, решать проблему кадрового дефицита помогает федеральный проект «Педагоги и наставники», а проект «Все лучшее детям» обеспечивает строительство новых зданий школ и капитальный ремонт существующих. В то же время задачи профессиональной ориентации обучающихся и трудоустройства выпускников решает федеральный проект «Профессионалитет», а реализация федерального проекта «Мы вместе» предполагает участие молодых людей в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, добровольчества.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.