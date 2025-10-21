В школах Новосибирской области снизился кадровый дефицит

«Реализация такого значимого нацпроекта охватывает практически все сферы деятельности детей и молодежи, решает образовательные, воспитательные и инфраструктурные задачи. Молодое поколение вовлекается в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, профессиональное развитие, воспитание духовно-нравственных ценностей, добровольческую и волонтерскую деятельность. Оказывается поддержка молодых специалистов при трудоустройстве, а также их сопровождение на стадии обучения, реализуются инфраструктурные проекты в части капремонта образовательных учреждений и оснащения учебных кабинетов», — подчеркнула заместитель главы региона Валентина Дудникова.