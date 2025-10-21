Эррол Маск посетил Иннополис

Эррол Маск, отец основателя компаний Tesla и SpaceX, провел встречу со студентами Университета Иннополис в Татарстане. В ходе лекции южноафриканский бизнесмен поделился принципами, которые помогают инноваторам, включая его знаменитого сына, достигать выдающихся результатов в технологической сфере.
Мероприятие стало частью насыщенной программы визита Маска-старшего в Татарстан. Ранее он уже посетил ИТ-парки Казани, познакомился с местными технологическими проектами и даже попробовал традиционный татарский чак-чак.
Завтра, 22 октября, в ИТ-парке имени Башира Рамеева Эррол Маск встретится с ИТ-сообществом Татарстана.
