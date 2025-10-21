На предприятиях в Красноярском крае создадут социальные паспорта

Социальные паспорта, в которых будут отображены потребности сотрудников компаний, создадут в Красноярском крае. Это решение позволит назначать меры поддержки работникам с детьми более адресно, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной политики региона.
«Сегодня стандартные решения уже не актуальны. Региону нужны инновационные идеи по повышению рождаемости. Считаю, что одно из перспективных предложений — это работа с предприятиями по созданию социального паспорта. Документ будет отражать потребности сотрудников и их социальный статус — это позволит организовать нужный комплекс мер поддержки для каждого работника. Например, помочь семьям с устройством малышей в детские сады, обеспечить няней нуждающихся в этом женщин. Считаю, что у такого краевого проекта есть все шансы стать общероссийским», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Глава региона поручил профильным министерствам доработать предложения по созданию социальных паспортов. Образец нового документа будет представлен на демографическом форуме, который пройдет в Красноярске 25 ноября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.