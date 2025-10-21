На предприятиях в Красноярском крае создадут социальные паспорта

«Сегодня стандартные решения уже не актуальны. Региону нужны инновационные идеи по повышению рождаемости. Считаю, что одно из перспективных предложений — это работа с предприятиями по созданию социального паспорта. Документ будет отражать потребности сотрудников и их социальный статус — это позволит организовать нужный комплекс мер поддержки для каждого работника. Например, помочь семьям с устройством малышей в детские сады, обеспечить няней нуждающихся в этом женщин. Считаю, что у такого краевого проекта есть все шансы стать общероссийским», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.