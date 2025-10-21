Группы «Умного досуга» открыли в 63 пермских детсадах

«Для нас проект “Умный досуг” — это не просто присмотр за детьми после школы. Это осмысленная работа по созданию для младших школьников комфортной, почти домашней, но в то же время развивающей среды. Мы активно разрабатываем новые программы, которые бы гибко сочетали отдых и образование. Например, в планах — внедрение курса по экспериментальной физике и химии в игровой форме, где дети через простые опыты будут познавать законы окружающего мира», — поделилась руководитель детского сада «АртГрад» Анастасия Поливина.