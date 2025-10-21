Группы «Умного досуга» открыли в 63 пермских детсадах

Более чем в 60 детских садах в Перми по проекту «Умный досуг» открыли группы, в которых ученики 1−2-х классов смогут получать допобразование после школьных уроков. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
«Для нас проект “Умный досуг” — это не просто присмотр за детьми после школы. Это осмысленная работа по созданию для младших школьников комфортной, почти домашней, но в то же время развивающей среды. Мы активно разрабатываем новые программы, которые бы гибко сочетали отдых и образование. Например, в планах — внедрение курса по экспериментальной физике и химии в игровой форме, где дети через простые опыты будут познавать законы окружающего мира», — поделилась руководитель детского сада «АртГрад» Анастасия Поливина.
Проект «Умный досуг» предоставляет ученикам младших классов полноценную альтернативу традиционной группе продленного дня. На базе детских садов созданы комфортные условия, в которых ребята могут провести время после уроков под присмотром педагогов и получить новые знания. Чтобы записать ребенка в группу «Умного досуга», родителям необходимо обратиться в районный отдел образования по месту проживания или в дошкольное учреждение.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.