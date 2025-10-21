Ричмонд
Очаг бешенства обнаружили в новосибирском Купино

В городе Купино Новосибирской области введен карантин из-за вспышки бешенства.

Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Андреем Травниковым, устанавливает ограничительные меры на части улиц Розы Люксембург, Северной, Лесной и других до 20 декабря 2025 года.

На территории очага запрещены любые перемещения и выставки восприимчивых к вирусу животных. Бешенство — смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы и слюну зараженных зверей.

Власти призывают жителей Новосибирской области проявлять максимальную осторожность, избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, а также своевременно вакцинировать домашних питомцев.