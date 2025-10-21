В Симферополе пройдет стратегическая сессия «СВОе дело»

Стратегическая сессия «СВОе дело» для ветеранов спецоперации и их близких состоится 31 октября в Симферополе. Ее организуют в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Крыма.
«Главными темами сессии в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО. Стоит отметить, что по данному направлению поддержки участников специальной военной операции мы получаем все больший отклик и хорошую обратную связь», — отметила заместитель председателя совета министров региона — министр финансов республики Ирина Кивико.
Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов. Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.