Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе пройдет стратегическая сессия «СВОе дело»

Во время нее участникам спецоперации и их близким расскажут о доступных мерах поддержки по открытию и развитию бизнеса.

Стратегическая сессия «СВОе дело» для ветеранов спецоперации и их близких состоится 31 октября в Симферополе. Ее организуют в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Крыма.

«Главными темами сессии в этом году станут действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса, навигация в современном информационном поле, а также создание сообщества женщин-предпринимателей из числа жен и матерей участников СВО. Стоит отметить, что по данному направлению поддержки участников специальной военной операции мы получаем все больший отклик и хорошую обратную связь», — отметила заместитель председателя совета министров региона — министр финансов республики Ирина Кивико.

Участники стратегической сессии узнают, какие инструменты поддержки доступны им для запуска и масштабирования собственного дела, получат практические рекомендации от экспертов и найдут партнеров для совместных проектов. Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.