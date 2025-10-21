Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Краснодара в Батуми

Red Wings запустит прямые рейсы из Краснодара в Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты начнутся с 29 октября. Рейс из Краснодара отправится в 18:50.
Авиарейсы будут выполняться по средам и субботам. Время в пути составит чуть больше часа пути.
Продажи на рейсы уже открыты на официальном сайте авиаперевозчика. Стоимость билетов начинается от 8790 рублей.
