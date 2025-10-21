Ричмонд
Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Краснодара в Батуми

Авиарейсы из Краснодара в Батуми будут выполняться с 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

Red Wings запустит прямые рейсы из Краснодара в Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты начнутся с 29 октября. Рейс из Краснодара отправится в 18:50.

Авиарейсы будут выполняться по средам и субботам. Время в пути составит чуть больше часа пути.

Продажи на рейсы уже открыты на официальном сайте авиаперевозчика. Стоимость билетов начинается от 8790 рублей.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что жители региона смогут отправиться к Деду Морозу в Великий Устюг. Из Краснодарского края запустили прямые поезда.