Космонавтку из Новосибирска Анну Кикину признали годной к космическому полёту

На заседании Главной медицинской комиссии, прошедшем 21 октября в Центре подготовки космонавтов, был решён вопрос о допуске членов экипажей к предстоящему полёту.
В работе авторитетной комиссии приняли участие ведущие специалисты медицинского управления ЦПК, представители Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, а также эксперты из Министерства здравоохранения и Министерства обороны Российской Федерации.
Проанализировав результаты комплексных медицинских обследований, проведённых в течение всего периода предполётной подготовки, комиссия вынесла единодушное решение. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Пётр Дубров и Анна Кикина признаны годными к выполнению задач в составе 74-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.
«Запуск транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-28” с членами экипажа МКС-74 с космодрома Байконур запланирован на конец ноября 2025 года», — сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.