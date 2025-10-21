Космонавтку из Новосибирска Анну Кикину признали годной к космическому полёту

Проанализировав результаты комплексных медицинских обследований, проведённых в течение всего периода предполётной подготовки, комиссия вынесла единодушное решение. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Пётр Дубров и Анна Кикина признаны годными к выполнению задач в составе 74-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.