Как Казань готовится к зиме: техника, поиск дворников и лопаты в подъездах

В Казани завершают подготовку к зимнему сезону. Главная задача городских служб — обеспечить стабильную работу систем отопления и своевременную уборку снега, пишет ИА «Татар-информ».
Отопление включили досрочно.
На деловом понедельнике глава исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров напомнил, что основной приоритет сегодня — готовность жилого фонда к зиме. Отопительный сезон для социальных объектов стартовал в Казани 22 сентября, а для всех жителей города — 29 сентября.
Как сообщил заместитель руководителя исполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин, все многоквартирные дома и бюджетные учреждения в Казани уже обеспечены теплом и подключены к теплоснабжению.
Он отметил, что обращения горожан по вопросам пуска отопления практически прекратились. В этом году заметно снизилось количество обращений по вопросам запуска отопления. Если в прошлом году поступило около 20 тыс. заявок, то в этом — около 14 тыс., а пик пришёлся на период резкого похолодания в конце сентября.
Дефицит дворников и риск снеговых коллапсов.
В Казани наблюдается существенный дефицит кадров в жилищно-коммунальной сфере, сообщил Гиниятуллин. В штате крупных управляющих компаний (УК) города числятся 1,4 тыс. дворников, которые обслуживают около 4,2 тыс. домов и убирают территорию площадью свыше 15 млн квадратных метров.
Замруководителя исполкома пояснил, что уборку территории с такой площадью должны выполнять около 2,2 тыс. дворников. Таким образом, дефицит кадров составляет около 800 человек, а с началом снегопадов их количество сокращается еще примерно на 20% из-за возросшей нагрузки.
По его словам, для уборки дворов управляющие компании располагают 230 единицами техники, а также запасами 6 тыс. тонн песко-соляной смеси и 350 тонн реагентов.
Гиниятуллин добавил, что прошедшая зима показала — имеющихся ресурсов хватает при средних осадках, но при сильных снегопадах подрядные организации не справляются с уборкой.
В связи с этим он поручил УК оперативно заключить договоры на привлечение дополнительной техники в случае обильных снегопадов, а также сформировать резерв снегоуборочного инвентаря. По заявкам жильцов инвентарь должен предоставляться им для самостоятельной расчистки придомовой территории.
Власти призывают жителей вместе бороться с последствиями снегопадов.
Отдельно Гиниятуллин остановился на важности диалога между жильцами и коммунальщиками. По его словам, там, где налажен диалог, люди во время обильных снегопадов сами готовы помогать коммунальщикам и выходят на уборку дворов.
Он напомнил, что после снегопада в приоритете должна быть расчистка дворовых проездов, обеспечение доступа к контейнерным площадкам и уборка пешеходных дорожек.
Замглавы исполкома напомнил, что придомовые территории должны расчищаться от снега в течение шести часов после его выпадения, тротуары и крыльца — полностью очищаться, а снег с кровель нужно убирать при толщине покрова более 30 сантиметров.
При возникновении проблем, которые не удается решить на уровне управляющих компаний, он рекомендовал жителям обращаться по горячим линиям администраций районов, в сервис «Открытая Казань» или чат-бот «Моя Казань».
«Никто не может точно предугадать, какая зима нас ждет».
Рустем Гафаров, подводя итоги совещания, подчеркнул, что город должен быть готов к любым погодным условиям и при необходимости оперативно мобилизовать дополнительные ресурсы.
Он заявил, что город заранее привлекает дополнительную технику и заключает договоры с транспортными организациями, чтобы в случае снегопадов направить технику на расчистку дорог первой категории.
«Никто не может точно предугадать, какая зима нас ждет, поэтому лучше заранее позаботиться о дополнительных договорах на случай аномалий», — заявил Гафаров.
Он напомнил, что в прошлом году исполком проводил встречи с жителями, объясняя необходимость участия в уборке снега и включения затрат на его вывоз в тарифы. Глава исполкома добавил, что жители должны понимать, когда и от кого ожидать помощи, а также когда нужно убирать свои автомобили.
В завершение он предложил начинать работу дворников раньше — до 8 утра, чтобы к началу рабочего дня жители могли проходить по расчищенным дорожкам. Также Гафаров напомнил о полезной практике прошлых лет, когда УК оставляли в подъездах лопаты, чтобы жильцы могли при необходимости расчистить свое машино-место.