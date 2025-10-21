Как Казань готовится к зиме: техника, поиск дворников и лопаты в подъездах

Он отметил, что обращения горожан по вопросам пуска отопления практически прекратились. В этом году заметно снизилось количество обращений по вопросам запуска отопления. Если в прошлом году поступило около 20 тыс. заявок, то в этом — около 14 тыс., а пик пришёлся на период резкого похолодания в конце сентября.