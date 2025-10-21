Новосибирские депутаты поддержали повышение транспортного налога

Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали законопроект об индексации транспортного налога. Новые ставки, которые начнут действовать с 2026 года, затронут владельцев автомобилей, мотоциклов и другой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.
На заседании комитета по транспортной политике с докладом выступил вице-губернатор — министр финансов Виталий Голубенко. Он пояснил, что размер налога будет привязан к макроэкономическим показателям, включая индекс потребительских цен и динамику зарплат, а эквивалентом для расчета станет стоимость бензина.
Последний раз ставки менялись в конце 2024 года, теперь их предлагается увеличить на 10,9%.
Законопроектом также расширяются налоговые льготы. Участники и инвалиды боевых действий, включая СВО, а также пострадавшие от радиации на ЧАЭС, будут платить налог только за мощность свыше 150 лошадиных сил.
Одного из родителей в многодетных семьях с пятью и более детьми планируется полностью освободить от уплаты налога на автобусы мощностью до 200 л.с. Как отметила министр соцтруда Елена Бахарева, такая льгота затронет около 176 семей в регионе.
Председатель комитета Валерий Ильенко заявил, что ежегодный пересмотр ставок позволит избежать резкого скачка налоговой нагрузки для автовладельцев. Комитет поддержал законопроекты и установил срок для внесения поправок ко второму чтению.