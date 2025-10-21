В селе Дышне-Ведено Чеченской Республики открыли новый пешеходный сквер

Торжественное открытие нового пешеходного сквера, обустроенного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», прошло в селе Дышне-Ведено в Чечне, сообщили в администрации Веденского муниципального района.
Общественное пространство расположено возле родника «Тахай-Шовда», на обочине дороги, ведущей к озеру Казеной-Ам. В пешеходном сквере установили скамейки и урны, высадили деревья и кустарники, смонтировали декоративное освещение. Для детей там разместили качели, а для взрослых — небольшую кофейню.
Первыми гостями нового сквера стали местные жители. Детей угощали мороженым, а также их развлекали аниматоры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.