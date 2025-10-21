На Алтае с 1 марта ограничат продажу алкоголя

Турчак подчеркнул, что продажа алкоголя попадает под полный запрет по воскресеньям и в праздничные дни, в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, рядом с детскими садами и школами, при этом минимальное расстояние от магазина будет приниматься отдельно в каждом муниципалитете. Также будет запрещена открытая выкладка алкоголя и табака в прикассовой зоне всех магазинов.