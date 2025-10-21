На Алтае с 1 марта ограничат продажу алкоголя

БАРНАУЛ, 21 окт — РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни не коснутся отелей и турбаз Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.
«На заседании правительства приняли дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя и табака в республике… Время продажи алкоголя по будням будет сокращено с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов, в субботу — до 14 часов», — написал Турчак в своём Telegram-канале.
Турчак подчеркнул, что продажа алкоголя попадает под полный запрет по воскресеньям и в праздничные дни, в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, рядом с детскими садами и школами, при этом минимальное расстояние от магазина будет приниматься отдельно в каждом муниципалитете. Также будет запрещена открытая выкладка алкоголя и табака в прикассовой зоне всех магазинов.
«Новые меры не будут распространяться на отели, турбазы и другие средства размещения, прошедшие аккредитацию и имеющие лицензии на торговлю алкоголем. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года», — отметил глава.
Ранее Турчак писал в своем Telegram-канале, что планируется полный запрет на продажу алкоголя в выходные. Однако предлагаемое ограничение смягчили, разрешив реализацию спиртного по субботам до 14 часов.