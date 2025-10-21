Ричмонд
Новых мировых судей назначили в двух районах Ростовской области

Донские парламентарии проголосовали за двух мировых судей.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Ростовской области избрали двух мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 21 октября.

В Азовском районе на судебный участок № 2 назначили Игоря Третьякова. В Каменском районе, также на судебный участок № 2, утвердили Виктора Кабаненкова. Обе кандидатуры получили практически единогласную поддержку депутатов.

Новые судьи будут занимать свои посты без ограничения срока полномочий. Такое решение обычно принимается при повторном назначении на должность.