Новых мировых судей назначили в двух районах Ростовской области

Парламентарии Ростовской области избрали двух мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 21 октября.
В Азовском районе на судебный участок № 2 назначили Игоря Третьякова. В Каменском районе, также на судебный участок № 2, утвердили Виктора Кабаненкова. Обе кандидатуры получили практически единогласную поддержку депутатов.
Новые судьи будут занимать свои посты без ограничения срока полномочий. Такое решение обычно принимается при повторном назначении на должность.