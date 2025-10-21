Ученые попытаются культивировать субтропические бобовые в Сибири

В университете отмечают, что успешная адаптация гуара позволит использовать его не только для получения гуаровой камеди, востребованной в пищевой и нефтедобывающей промышленности, но и как источник белковых кормов и почвоулучшающую культуру. Изучение гуара в ТюмГУ инициировано Центром трансфера технологий университета, Западно-Сибирском межрегиональным научно-образовательным центром.