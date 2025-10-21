Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по профильной математике — 40 баллов, по физике — 41 балл, по обществознанию — 45 баллов, по истории — 40 баллов, по информатике — 46 баллов, по иностранному языку — 40 баллов, по литературе — 40 баллов, по биологии, географии и химии — также 40 баллов.
По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились: по химии, биологии повышены с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/2026 учебным годом, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранному языку — с 30 до 40 баллов.
«Минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих», — отмечается в документе министерства.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне, который был установлен на 2025/2026 учебный год.