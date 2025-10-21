Предки людей унаследовали систему копирования ДНК у асгардархей

Оказалось, что наиболее близкие аналоги ферментов, которые наши клетки используют в процессе копирования ДНК, характерны для асгардархей из рода Heimdallarchaeum. Они представляют собой глубоководных микроорганизмов, которые были впервые найдены 10 лет назад в окрестностях «замка Локи», набора горячих геотермальных источников на дне Атлантического океана. Ученые уже находили сходства в структуре генома асгардархей и эукариот, и данное открытие дополнительно повышает интерес к изучению истории эволюции этих глубоководных микробов.