До конца года в Крыму закупят 20 новых низкопольных автобусов

До конца текущего года в Крыму планируют приобрести 20 современных низкопольных автобусов. Об этом рассказал технический директор «Крымтроллейбуса» Андрей Левашов в интервью «Крым 24».
По его словам, какие именно автобусы будут приобретены — междугородние или городские, пока точно не определено. В то же время рассматривается возможность покупки автономных троллейбусов.
«На сегодняшний день заявки поставлены как на автобус, так и на троллейбус. В этом году до конца года ожидаем порядка 20 городских низкопольных автобусов, и троллейбусы в стадии разработки», — сообщил Левашов.