Почему в Екатеринбурге перестали строить торговые центры

«Целевой вектор развития рынка товаров и услуг в Екатеринбурге — это удовлетворение потребностей населения и гостей города в качественных и безопасных товарах и услугах, построение многоформатной торговой инфраструктуры, усиление процессов цифровой трансформации», — сообщила в ходе конференции «Актуальные вопросы торговых центров» заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг мэрии Юлия Амелина.
По данным администрации Екатеринбурга, сейчас на территории мегаполиса расположено 44 торговых центра. С 2019 года их количество не увеличилось. При этом большинство из них устарели не только физически, но и морально. Большинство точек десятилетиями торгуют по избранной модели, ничего не меняя. Такой подход не устраивает новые поколения покупателей, которые все чаще уходят за покупками на маркетплейсы. Тоговым центрам уральской столицы нужна реновация.
Между тем, по итогам 2024 года Екатеринбург уступил лидирующую позицию по объемам розничного товарооборота быстроразвивающемуся Краснодару. В уральской столице этот показатель в минувшем году составил 506,3 млрд рублей, у Краснодара — 608,7 млрд рублей.
В 2024 году на Екатеринбург пришлось 30% оборота розничной торговли, на остальные города Свердловской области — 70%. При этом в розничной торговле приобретались 55,9% непродовольственных товаров и 44,1% — продовольствия.
В настоящее время розничная торговля в Екатеринбурге ведется на 5657 объектах, по итогам 2024 года их было 5596.
«Расширение сети объектов розничной торговли в 2025 году происходит по-прежнему в основном за счет открытия магазинов шаговой доступности в новых строящихся жилых комплексах», — отметила Юлия Амелина.
Кроме того, по данным мэрии, крупные федеральные торговые сети активно заходят на рынок Екатеринбурга, постепенно вытесняя иные торговые форматы.
«ФедералПресс» сообщал, что покупательские предпочтения жителей Екатеринбурга активно меняются под воздействием сети маркетплейсов.