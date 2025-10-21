Почему в Екатеринбурге перестали строить торговые центры

По данным администрации Екатеринбурга, сейчас на территории мегаполиса расположено 44 торговых центра. С 2019 года их количество не увеличилось. При этом большинство из них устарели не только физически, но и морально. Большинство точек десятилетиями торгуют по избранной модели, ничего не меняя. Такой подход не устраивает новые поколения покупателей, которые все чаще уходят за покупками на маркетплейсы. Тоговым центрам уральской столицы нужна реновация.