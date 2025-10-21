Ричмонд
Дорогу-дублёр улицы Титова планируют построить в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска начнут строительство новой двухполосной магистрали, которая соединит улицы Порт-Артурскую и Дукача. Разрешение на проведение работ выдала мэрия города, документ опубликован на муниципальном портале.

Источник: пресс-служба мэрии Новосибирска

Новая дорога пройдет по улице Спортивной и станет дублёром улицы Титова. Протяжённость участка составит 893 метра, ширина проезжей части — 7,5 метра. Кроме автомобильной полосы, проект предусматривает велодорожку шириной два метра и тротуар для пешеходов.

Ожидается, что пропускная способность новой магистрали достигнет почти четырёх тысяч автомобилей в сутки. По предварительной оценке, стоимость работ составит около 325 миллионов рублей. Проект развития улично-дорожной сети в этом районе также предусматривает продление улицы Дукача до улицы Титова через путепровод над Транссибом и улицей Невельского.

Новая магистраль должна улучшить транспортную доступность промзоны и разгрузить близлежащие улицы.

Ранее мы писали, что полный запрет на парковку вводится в Калининском районе Новосибирска. Елизавета Казакова.