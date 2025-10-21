Дорогу-дублёр улицы Титова планируют построить в Новосибирске

Ожидается, что пропускная способность новой магистрали достигнет почти четырёх тысяч автомобилей в сутки. По предварительной оценке, стоимость работ составит около 325 миллионов рублей. Проект развития улично-дорожной сети в этом районе также предусматривает продление улицы Дукача до улицы Титова через путепровод над Транссибом и улицей Невельского.