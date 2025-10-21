Более 170 человек приняли участие в «Арх-кампусе» конкурса «Благоустрой!»

Напомним, что подать заявку на участие в конкурсе «Благоустрой!» можно до 30 октября на сайте благо-устрой.рф. Автор лучшего проекта получит гран-при. При этом для победителей в каждой номинации предусмотрены денежные призы в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, у участников есть шанс выиграть грант на обучение по программе повышения квалификации в области комплексного благоустройства в МГТУ-МАСИ. Для этого необходимо победить в специальной номинации конкурса.