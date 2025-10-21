Более 170 человек приняли участие в «Арх-кампусе» конкурса «Благоустрой!»

«Арх-кампус» второго сезона национального конкурса «Благоустрой!» состоялся в культурном центре «Зотов» в Москве 20 октября. В мероприятии приняли участие более 170 человек, включая студентов профильных вузов, ведущих экспертов в сфере архитектуры и урбанистики, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Программа «Арх-кампуса» состояла из лекций и мастер-классов по макетированию. Также для участников были организованы встречи с ведущими урбанистами и архитекторами. Кроме того, их провели с экскурсией по выставке «Внутри города. Искусство архитектурного макета».
Напомним, что подать заявку на участие в конкурсе «Благоустрой!» можно до 30 октября на сайте благо-устрой.рф. Автор лучшего проекта получит гран-при. При этом для победителей в каждой номинации предусмотрены денежные призы в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, у участников есть шанс выиграть грант на обучение по программе повышения квалификации в области комплексного благоустройства в МГТУ-МАСИ. Для этого необходимо победить в специальной номинации конкурса.
«Конкурс “Благоустрой!” дает возможность начинающим архитекторам, дизайнерам и инженерам проявить талант и увидеть, как их идеи воплощаются в реальные проекты. Особую значимость конкурсу придает его проведение в поддержку национального проекта “Инфраструктура для жизни”, в рамках которого по всей стране благоустраиваются десятки тысяч общественных пространств и дворов. Впереди масштабная работа по созданию современных, комфортных и безопасных городов, и именно молодое поколение специалистов играет здесь ключевую роль», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.