Группа талантливых школьников из Приангарья посетила Санкт-Петербург

За три дня в Санкт-Петербурге школьники познакомились с более чем 15 историческими, культурными и архитектурными достопримечательностями города. Для ребят провели обзорную экскурсию, во время которой они увидели Университетскую набережную, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, Дворцовую и Сенатскую площади и многие другие знаковые места Северной столицы. Делегация школьников также посетила Петропавловскую крепость, Государственный Эрмитаж и исторический парк «Россия — моя история».