Группа талантливых школьников из Приангарья посетила Санкт-Петербург

Культурно-просветительскую поездку в Санкт-Петербург организовали для 18 талантливых школьников из Иркутской области при поддержке федеральной программы «Моя Россия — град Петров», входящей в нацпроект «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Северную столицу, в частности, посетили учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, центров творчества, учреждений культуры, расположенных в Иркутске, Тулуне, Шелехове, Зиме, Черемхове, Ангарске, селе Шерагул. Возраст участников поездки — от 11 до 16 лет. Все они достигли высоких результатов в искусстве и творчестве, а также прошли специальный конкурсный отбор.
За три дня в Санкт-Петербурге школьники познакомились с более чем 15 историческими, культурными и архитектурными достопримечательностями города. Для ребят провели обзорную экскурсию, во время которой они увидели Университетскую набережную, Стрелку Васильевского острова, Марсово поле, Дворцовую и Сенатскую площади и многие другие знаковые места Северной столицы. Делегация школьников также посетила Петропавловскую крепость, Государственный Эрмитаж и исторический парк «Россия — моя история».
«Цель программы “Моя Россия — град Петров” — приобщение детей к истории и культуре, знакомство с наследием народов России. Эта поездка является поощрением для одаренных детей и талантливой молодежи, которые достойно представляют Иркутскую область на всероссийских и международных творческих конкурсах», — отметила министр культуры Приангарья Олеся Полунина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.