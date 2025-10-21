Ричмонд
В Самаре построили ливневку на улице Дачной

В Самаре в рамках комплексного ремонта ул. Дачной идет замена всех коммуникаций.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

В Самаре завершается строительство новой ливневки на улице Дачной. В скором времени засыпят котлованы, а до конца года ливневка будет врезана в действующий коллектор. Об этом сообщили в городской администрации.

«На примере улицы Дачной реализуется принцип комплексного строительства и ремонта дорог: сначала — приведение в порядок коммуникаций, и только потом — асфальтировка и озеленение», — рассказали в пресс-службе.

Ранее там заменили сети водоснабжения, которые проходят под дорогой. На следующей неделе начнется переустройство электрических сетей. В целом проект рассчитан на два года. После ремонта всех коммуникаций сделают разметку, новое освещение, газоны, тротуары.

Также планируется привести в порядок трамвайные пути и контактную сеть там, где Дачная пересекается с Чернореченской. В 2026 году современная дорога с двухполосным движением должна быть готова.